02:53 27.05.2026
Биолог рассказал, когда оса может напасть на человека

МОСКВА. 27 мая - РИА Новости. Осы массово нападают на людей, когда чувствуют опасность для своего потомства, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
"Бумажные настоящие осы (из дикой природы - ред.) живут колониями и массово нападают только в случае защиты гнезда с потомством. Почувствовав опасность для личинок, осы нападают и жалят, при этом выделяют феромоны, что и запускает механизм коллективной защиты", - объяснил Гильденков.
Кроме того, отметил биолог, жалят лишь самки ос, а их жало - видоизмененный яйцеклад.
