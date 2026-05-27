У берегов Омана произошел взрыв на танкере

ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Омана.

В результате инцидента в море попало некоторое количество топлива. При этом отмечается, что экипаж и судно находятся в безопасности.