У берегов Омана произошел взрыв на танкере - РИА Новости, 27.05.2026
01:20 27.05.2026 (обновлено: 01:21 27.05.2026)
У берегов Омана произошел взрыв на танкере

  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Омана.
  • В результате инцидента в море попало некоторое количество топлива, но экипаж и судно находятся в безопасности.
ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 километрах) к востоку от Маската, Оман. Капитан танкера сообщает о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части судна недалеко от ватерлинии", - говорится в заявлении.
В результате инцидента в море попало некоторое количество топлива. При этом отмечается, что экипаж и судно находятся в безопасности.
