Сиенко избрали на пост президента Федерации велосипедного спорта

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Предприниматель Олег Сиенко избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Сиенко 60 лет. Он занимал пост главы ФВСР с 2008 по 2010 год и является почетным президентом организации.