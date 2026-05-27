13:02 27.05.2026
Сиенко избрали на пост президента Федерации велосипедного спорта

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко. Архивное фото
Генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Предприниматель Олег Сиенко избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В среду в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФВСР. Сиенко был единственным кандидатом на пост президента федерации и сменил Юрия Кучерявого, который занимал должность с ноября 2024 года.
Ранее о выдвижении Сиенко на пост президента организации в Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Сиенко 60 лет. Он занимал пост главы ФВСР с 2008 по 2010 год и является почетным президентом организации.
СпортМоскваРоссияОлег СиенкоЮрий КучерявыйМихаил ДегтяревФВСРОлимпийский комитет России (ОКР)
 
