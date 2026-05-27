ОДКБ выступает против блокового мышления, заявил генсек
06:48 27.05.2026
ОДКБ выступает против блокового мышления, заявил генсек

Генсек Масадыков: ОДКБ выступает против блокового мышления

© РИА Новости / Виталий Белоусов — Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ выступает против блокового, конфронтационного мышления, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
  • ОДКБ открыта к диалогу и равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе и с ОБСЕ, и не ищет внешних врагов.
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает против блокового, конфронтационного мышления, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
По его словам, ОДКБ "не ищет" внешних врагов, организация открыта к диалогу и равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе и с ОБСЕ.
"В составе ОДКБ нет внерегиональных держав и, соответственно, нет внерегиональных интересов. Мы за приоритет равной и неделимой безопасности государств-членов через укрепление национальной безопасности каждого и отказ от блокового, конфронтационного мышления", - сказал генсек.
