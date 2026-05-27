ОДКБ выступает против блокового мышления, заявил генсек

ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает против блокового, конфронтационного мышления, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"В составе ОДКБ нет внерегиональных держав и, соответственно, нет внерегиональных интересов. Мы за приоритет равной и неделимой безопасности государств-членов через укрепление национальной безопасности каждого и отказ от блокового, конфронтационного мышления", - сказал генсек.