Россия заявила в ОБСЕ, что Москва и Запад близки к военной конфронтации

ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Россия сообщила странам ОБСЕ, что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации, заявил постпред при организации Дмитрий Полянский.
"Грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи", — сказал он в интервью телеканалу RT.
Ранее в среду в ФСБ заявили, что ситуация на северо-западных рубежах России существенно обострилась. Так, на территории сопредельных государств — в Финляндии, Польше и Прибалтийских странах — строят новые военные базы, в больших объемах закупают современное вооружение, а также совершенствуют логистические возможности по переброске войск и техники к российским границам. Увеличилось и количество военных учений под эгидой НАТО, как и их масштабы.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
