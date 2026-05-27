Россия заявила в ОБСЕ, что Москва и Запад близки к военной конфронтации
20:42 27.05.2026 (обновлено: 21:29 27.05.2026)
Россия заявила в ОБСЕ, что Москва и Запад близки к прямой военной конфронтации

Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Об этом Россия предупредила страны ОБСЕ.
ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Россия сообщила странам ОБСЕ, что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации, заявил постпред при организации Дмитрий Полянский.
"Грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи", — сказал он в интервью телеканалу RT.

Ранее в среду в ФСБ заявили, что ситуация на северо-западных рубежах России существенно обострилась. Так, на территории сопредельных государств — в Финляндии, Польше и Прибалтийских странах — строят новые военные базы, в больших объемах закупают современное вооружение, а также совершенствуют логистические возможности по переброске войск и техники к российским границам. Увеличилось и количество военных учений под эгидой НАТО, как и их масштабы.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
РоссияОБСЕВ миреНАТОЕвросоюзЕвропаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПолянскийФинляндияПрибалтикаЛатвияЛитваЭстонияПольша
 
 
