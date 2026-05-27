Обломки БПЛА упали на морской терминал в Туапсинском округе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском округе, произошло возгорание, которое уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, в Туапсинском муниципальном округе повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах из-за падения обломков БПЛА. Никто не пострадал, на местах работают оперативные и специальные службы.
