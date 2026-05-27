Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на морской терминал в Туапсинском округе - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 27.05.2026 (обновлено: 08:55 27.05.2026)
Обломки БПЛА упали на морской терминал в Туапсинском округе

Обломки БПЛА упали на морской терминал под Туапсе, произошло возгорание

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском округе, произошло возгорание, которое ликвидировали.
  • Из-за падения обломков БПЛА в Туапсинском округе повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах, пострадавших нет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском округе, произошло возгорание, которое уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«
"В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что к тушению пожара были привлечены более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Кроме того, в Туапсинском муниципальном округе повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах из-за падения обломков БПЛА. Никто не пострадал, на местах работают оперативные и специальные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала