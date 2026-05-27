В Нижнем Новгороде арестовали водителя Mercedes за конфликт в ресторане

Краткий пересказ от РИА ИИ Водитель кабриолета Mercedes Сергей Корнилов арестован на 10 суток после конфликта в ресторане.

21 мая в полицию поступило обращение о конфликтной ситуации с участием Корнилова и его приятеля, в результате чего были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Сергею Корнилову и его приятелю суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Водитель кабриолета Mercedes Сергей Корнилов, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 10 суток после конфликта в местном ресторане, сообщили журналистам в пресс-службе МВД региона.

Ранее в местных СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что после нашумевшего ДТП на Похвалинском съезде с участием элитной иномарки, ее водитель был замечен в одном из ресторанов. Когда журналисты попытались получить у него комментарий, он и его приятель, нецензурно выражаясь, поскандалили с прессой и сотрудниками заведения.

Как рассказали в МВД региона, 21 мая в полицию поступило обращение от представителей одного из нижегородских ресторанов о конфликтной ситуации между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ.

"Полицейскими в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Двадцать седьмого мая судом принято решение о назначении 21-летнему хулигану наказания в виде 10 суток административного ареста", - говорится в сообщении.

Приятель водителя кабриолета, с которым они совершали правонарушение, подвергся аналогичному наказанию.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в агрессивном вождении водителю кабрио лета Mer cedes, который 20 мая выехал на встречную полосу на Похвалинском съезде и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями, судом был избран заперт определенных действий, включая ночевки вне дома и посещение ресторанов и баров.