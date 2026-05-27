В Нижнем Новгороде арестовали водителя Mercedes за конфликт в ресторане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Водитель кабриолета Mercedes Сергей Корнилов, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 10 суток после конфликта в местном ресторане, сообщили журналистам в пресс-службе МВД региона.
Ранее в местных СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что после нашумевшего ДТП на Похвалинском съезде с участием элитной иномарки, ее водитель был замечен в одном из ресторанов. Когда журналисты попытались получить у него комментарий, он и его приятель, нецензурно выражаясь, поскандалили с прессой и сотрудниками заведения.
Как рассказали в МВД региона, 21 мая в полицию поступило обращение от представителей одного из нижегородских ресторанов о конфликтной ситуации между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ.
"Полицейскими в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Двадцать седьмого мая судом принято решение о назначении 21-летнему хулигану наказания в виде 10 суток административного ареста", - говорится в сообщении.
Приятель водителя кабриолета, с которым они совершали правонарушение, подвергся аналогичному наказанию.
Ранее сообщалось, что обвиняемому в агрессивном вождении водителю кабриолета Mercedes, который 20 мая выехал на встречную полосу на Похвалинском съезде и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями, судом был избран заперт определенных действий, включая ночевки вне дома и посещение ресторанов и баров.
Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, - сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим". Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".