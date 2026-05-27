Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой

Договоренности об импорте 150 миллионов баррелей российской нефти до конца 2026 года были достигнуты по итогам апрельского визита президента Индонезии Прабово Субианто в Россию. Министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия 11 мая говорил, что первые поставки российской нефти могут начаться уже в ближайшие одну-две недели.