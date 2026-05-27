ФСБ обвинила НАТО в морском пиратстве на Балтике

МОСКВА, 27 МАЯ - РИА Новости. НАТО путем морского пиратства на Балтике хочет вынудить судовладельцев отказаться от перевалки грузов в российских портах, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Полагаем, что основной целью предпринимаемых действий со стороны стран-членов НАТО является воспрепятствование морской экономической деятельности Российской Федерации в Балтийском регионе, а также создание условий, стимулирующих отказ судовладельцев от использования российских портов для перевалки грузов", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
По его словам, практика по ограничению свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты, действительно расширяется.