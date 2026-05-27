Жена пропавшего наемника ВСУ призвала колумбийцев не воевать за Украину
01:46 27.05.2026
Жена пропавшего наемника ВСУ призвала колумбийцев не воевать за Украину

Жена пропавшего наемника ВСУ призвала колумбийцев не воевать за Киев

© AP Photo / Andriy AndriyenkoКолумбийские наемники ВСУ
Колумбийские наемники ВСУ
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патрисия Мендиганьо, руководитель НКО "Голоса тех, кого нет", призвала колумбийцев не ехать на Украину в качестве наемников ВСУ.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо призвала колумбийцев отказаться от поездки на Украину в качестве наемников ВСУ.
"Никакие деньги не стоят дороже жизни, покоя и тепла близких людей. Призываем всех задуматься, прежде чем ввязываться в конфликты в далеких краях, оставляющие глубокие физические и эмоциональные раны", - сообщила собеседница агентства, помогающая семьям пропавших на Украине более чем 300 наемников найти о них информацию.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В миреУкраинаКолумбияРоссияНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе)Вооруженные силы Украины
 
 
