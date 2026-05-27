В МВД рассказали, как подростков вовлекают в преступления
08:30 27.05.2026
В МВД рассказали, как подростков вовлекают в преступления

МВД: подростков вовлекают в преступления в мессенджерах и онлайн-играх

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мессенджерах и онлайн-играх фиксируются попытки вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность с использованием психологического давления и шантажа.
  • Злоумышленники предлагают подросткам выполнить "простое задание", а после его выполнения начинают угрожать уголовной ответственностью и требуют новые суммы денег или склоняют к совершению противоправных действий.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Попытки вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность с использованием психологического давления и шантажа продолжают фиксироваться в мессенджерах и онлайн-играх, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В мессенджерах и онлайн-играх продолжают фиксироваться попытки вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность с использованием методов психологического давления и шантажа", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что подросткам предлагают выполнить "простое задание", например, перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После перевода злоумышленники сообщают, что деньги якобы были направлены на финансирование запрещенной деятельности или поддержку ВСУ.
Правоохранители добавили, что далее начинается этап запугивания - подросткам угрожают уголовной ответственностью, "обращением в правоохранительные органы", публикацией переписок или компрометирующих материалов. Под предлогом "урегулирования проблемы" преступники требуют новые суммы денег либо склоняют подростков к совершению противоправных действий, включая диверсии и иные тяжкие преступления.
"Важно понимать: подобные сообщения являются элементом манипуляции и психологического воздействия. При возникновении такой ситуации необходимо немедленно прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссия
 
 
