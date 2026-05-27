В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в ближайший час с сохранением до 20.00 среды на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.