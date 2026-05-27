Рейтинг@Mail.ru
В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 27.05.2026
В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами

Дожди с грозами в Москве сохранятся до 20:00 среды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Москвы в ближайший час ожидаются дожди с грозами, которые сохранятся до 20:00 среды.
  • Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в ближайший час с сохранением до 20.00 среды на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 20 часов 27 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
При необходимости нужно звонить по телефонам "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.
Прохожие в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Синоптик пообещал москвичам по-осеннему холодную погоду до конца весны
Вчера, 07:44
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала