В Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком и скрылся

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Водитель каршеринга сбил женщину и 11-летнего мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы и скрылся, сообщает столичная прокуратура.
"На Новоухтомском шоссе водитель арендованного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По данным ведомства, пострадавшие женщина и 11-летний мальчик доставлены в медицинские учреждения.
Установление всех обстоятельств ДТП и личности водителя на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.