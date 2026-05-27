В Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком и скрылся
11:20 27.05.2026
В Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком и скрылся

Водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на востоке Москвы и скрылся

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве водитель каршеринга сбил женщину с 11-летним мальчиком на регулируемом пешеходном переходе и скрылся.
  • Пострадавших доставили в медицинские учреждения, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Водитель каршеринга сбил женщину и 11-летнего мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы и скрылся, сообщает столичная прокуратура.
"На Новоухтомском шоссе водитель арендованного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По данным ведомства, пострадавшие женщина и 11-летний мальчик доставлены в медицинские учреждения.
Установление всех обстоятельств ДТП и личности водителя на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.
