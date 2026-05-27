10:34 27.05.2026 (обновлено: 11:04 27.05.2026)
В Москве столкнулись три автомобиля и автобус

На северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля и автобус

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramПоследствия ДТП с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. 27 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Огородном проезде на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса.
  • По предварительной информации, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса произошло в Огородном проезде на северо-востоке Москвы в среду утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Сегодня в Огородном проезде, у дома 10с2, произошло ДТП с участием трех автомобилей и автобуса, следовавшего из парка без пассажиров на маршрут м40", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что, по предварительной информации, в результате ДТП в автобусе пострадавших нет, причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
