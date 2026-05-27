Последствия ДТП с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. 27 мая 2026

В Москве столкнулись три автомобиля и автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ В Огородном проезде на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса.

По предварительной информации, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса произошло в Огородном проезде на северо-востоке Москвы в среду утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня в Огородном проезде, у дома 10с2, произошло ДТП с участием трех автомобилей и автобуса, следовавшего из парка без пассажиров на маршрут м40", - рассказали в пресс-службе.