Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и температура воздуха не выше плюс 14 градусов ожидается в среду в Москве, за сутки может выпасть до пяти-шести литров воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве прогнозируется плюс 12 - плюс 14 градусов, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы.
"Показания барометров продолжат падать и составят 732 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул он.