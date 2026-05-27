Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 27.05.2026
Москвичам рассказали о погоде в среду

РИА Новости: в Москве в среду ожидается кратковременные дожди и до +14 градусов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дождливая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями, при этом может выпасть до пяти-шести литров воды на квадратный метр.
  • Температура воздуха в Москве будет в диапазоне от +12 до +14 градусов, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и температура воздуха не выше плюс 14 градусов ожидается в среду в Москве, за сутки может выпасть до пяти-шести литров воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди с общим количеством осадков до пяти-шести литров воды на квадратный метр. Ветер западный, северо-западный четыре-девять метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве прогнозируется плюс 12 - плюс 14 градусов, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы.
"Показания барометров продолжат падать и составят 732 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул он.
Ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Синоптик рассказал, как долго продлится сильный ветер в Москве
26 мая, 16:39
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала