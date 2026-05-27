Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев вернулись на МКС

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе, они провели за бортом Международной космической станции шесть часов шесть минут, сообщил "Роскосмос".

Кроме того, Кудь-Сверчков с Микаевым демонтировали с модуля "Звезда" кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов "Экран-М". С модуля "Поиск" они забрали контейнер эксперимента "Биориск" с бактериями, семенами и цистами (защитными оболочками) ракообразных, который простоял там почти пять лет.