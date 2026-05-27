Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев вернулись на МКС
23:33 27.05.2026 (обновлено: 23:45 27.05.2026)
Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев вернулись на МКС

Кудь-Сверчков и Микаев вернулись на МКС после 6 часов работы в открытом космосе

© Роскосмос/ВКонтакте
Выход в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева
© Роскосмос/ВКонтакте
Выход в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе.
  • За шесть часов и шесть минут они выполнили ряд работ по научной программе полета МКС.
  • Космонавты установили аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц», демонтировали кассету эксперимента «Экран-М» и забрали контейнер эксперимента «Биориск».
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе, они провели за бортом Международной космической станции шесть часов шесть минут, сообщил "Роскосмос".
Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 17.17 мск. Изначально планировалось, что продолжительность выхода составит пять часов 27 минут.
"Выход в открытый космос завершен. Космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполнили все задачи выхода... За шесть часов и шесть минут работы за бортом они выполнили ряд работ по научной программе полета МКС", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
Они установили на модуле "Звезда" аппаратуру эксперимента "Солнце-Терагерц" по изучению солнечных вспышек.
Кроме того, Кудь-Сверчков с Микаевым демонтировали с модуля "Звезда" кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов "Экран-М". С модуля "Поиск" они забрали контейнер эксперимента "Биориск" с бактериями, семенами и цистами (защитными оболочками) ракообразных, который простоял там почти пять лет.
