Адвокат в Чехии продолжит защищать интересы митрополита Илариона

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, сообщил РИА Новости, что адвокат в Чехии продолжит защищать его интересы, а также интересы сопровождавшего его оператора.
"Адвокат будет продолжать защищать интересы мои и видеооператора, который был арестован вместе со мной. Настаивать будет на нашей полной невиновности и на отсутствии доказательной базы у обвинения. Но поскольку никакие обвинения нам предъявлены не были, то вполне вероятно, что они и не будут предъявлены", - сказал архиерей агентству.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила под стражу митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.