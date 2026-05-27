Мишустин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом - РИА Новости, 27.05.2026
10:38 27.05.2026
Мишустин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Мишустин: умма РФ вносит вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
  • Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
  • Он отметил, что умма страны вносит вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Отечеству.
  • Премьер пожелал верующим доброго здоровья, счастья и благополучия.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что умма РФ вносит вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам... Многие годы умма России участвует во всех сферах жизни нашей страны, развивает взаимодействие с органами государственной власти. Вносит вклад в сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству", - говорится в тексте телеграммы.
Отмечается, что духовная поддержка и гуманитарная помощь, которую мусульманские организации оказывают участникам СВО и их семьям, заслуживает признания.
Мишустин пожелал всем верующим доброго здоровья, счастья и благополучия, а также чтобы праздник принес успех и удачу в благих начинаниях.
