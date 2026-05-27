Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о мерах поддержки беспилотных технологий - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 27.05.2026
В Минпромторге рассказали о мерах поддержки беспилотных технологий

Замглавы Минпромторга Шпак: в России работает система поддержки отрасли БАС

© iStock.com / aapskyБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© iStock.com / aapsky
БПЛА . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России действует система механизмов для поддержки развития отрасли беспилотных технологий, включая компенсацию части стоимости при покупке отечественного дрона.
  • Созданы научно-производственные центры испытаний и компетенций в регионах за счет федеральной поддержки.
  • Минпромторг России внедрил балльную систему подтверждения «российскости» продукции и ведет реестр отечественной промышленной продукции, а также предоставляет субсидии на транспортировку и сертификацию для экспортеров.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России уже работает целая система механизмов для поддержки развития отрасли беспилотных технологий, так, например, для интеграции БАС в экономику работает компенсация части стоимости при покупке отечественного дрона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак.
"Чтобы техника не стояла на балансе, а летала и приносила результат, мы запустили механизмы стимулирования спроса. Работает компенсация части стоимости при покупке отечественного БАС — до 40% цены. Работает субсидирование летного часа для эксплуатантов. Работает государственный гражданский заказ, в рамках которого за два года поставлено более трех тысяч машин", - сказал Шпак.
Беспилотник Геоскан на выставке Made in Russia в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Беспилотные помощники: российские дроны осваивают гражданские "профессии"
27 апреля, 12:36
Замглавы Минпромторга подчеркнул, что на сегодня регионам и ведомствам важно не просто получить дрон, а заказать готовую услугу с понятным экономическим эффектом.
При этом для развития отрасли БАС необходимо и развитие инфраструктуры. За счет федеральной поддержки в регионах созданы научно-производственные центры испытаний и компетенций, пояснил Шпак. Дальше эти центры должны становиться самостоятельными точками роста для своих регионов, обрастать сервисными компаниями, эксплуатантами, образовательными программами.
"И третье — это постоянный процесс повышения уровня организации всей отрасли. Мы внедрили балльную систему подтверждения российскости продукции и ведем реестр отечественной промышленной продукции. Для экспортеров предусмотрены субсидии на транспортировку и сертификацию в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". То есть базовые инструменты даны, правила игры определены", - пояснил Шпак.
Он подчеркнул, что роль Минпромторга России сейчас смещается от ручного управления к мониторингу эффективности и тонкой настройке системы там, где это потребуется.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников
19 декабря 2025, 15:53
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала