Минфин не обсуждает введение налога на сверхприбыль

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минфин России не ведет обсуждений по введению налога на сверхприбыль, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Сейчас таких обсуждений нет. Опять-таки, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку - 2027-2029 - в целом комплексе будут рассматриваться все доходы и расходы бюджета. Соответственно, исходя из потребностей будет приниматься решение. Пока никаких решений по windfall tax нет, этот вопрос не обсуждается", - ответил он на вопрос, обсуждается ли сейчас необходимость введения налога на сверхприбыль.
По словам замминистра, надо сформировать расходную базу на ближайшую трехлетку и посмотреть, какие будут доходы.
"Исходя из макропрогноза, который подготовит Минэкономразвития, потом уже будут приниматься решения о необходимой донастройке налогов", - добавил он.