Госдума приняла закон о медосмотре мигрантов - РИА Новости, 27.05.2026
13:21 27.05.2026
Госдума приняла закон о медосмотре мигрантов

ГД приняла закон о медосмотре мигрантов в течение 30 дней после въезда

Кардиограмма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию.
  • Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ.
  • Результаты медосвидетельствования будут вноситься в федеральный реестр и передаваться в МВД России и Роспотребнадзор, а повторное обследование необходимо проходить ежегодно.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.
Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты.
Принятым законом вводится единый порядок обязательного медосвидетельствования иностранных граждан - в течение 30 со дня въезда в РФ. Теперь иностранцы, находящиеся на территории страны более 90 дней, а также все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции.
Медосвидетельствование предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан или за счет средств работодателей и заказчиков работ.
Предусматривается, что медосвидетельствование проводится в уполномоченных медицинских организациях, перечень которых определяет глава субъекта РФ. При этом документ запрещает медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.
Результаты осмотра оформляются в виде электронных медицинских заключений, которые в течение 24 часов размещаются в федеральном реестре (в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения) и передаются в МВД России и Роспотребнадзор через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Аналогичный порядок информирования соответствующих органов предусматривается и в случае выявления у иностранцев факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность, а также ВИЧ-инфекции при проведении иных медосвидетельствований, медосмотров или при оказании им медпомощи.
Повторное медосвидетельствование необходимо проходить ежегодно.
Предусматривается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее Володин отмечал, что предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Кроме этого, Яровая, комментируя проект, уточняла, что он является логичным продолжением и дополнением комплексных мер по противодействию нелегальной миграции, которые были приняты ранее.
