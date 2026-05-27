Рейтинг@Mail.ru
Кишинев уже давно обвиняет Москву во всем плохом, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 27.05.2026
Кишинев уже давно обвиняет Москву во всем плохом, заявили в МИД

Полищук: Кишинев уже давно обвиняет Москву во всем плохом

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавская сторона обвиняет Россию в проблемах, связанных с энергоинфраструктурой, и заявила о намерении направить РФ счет за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты.
  • Москва не получила никаких документов по этому поводу, а молдавские эксперты связывают инцидент с банальным замыканием.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Молдавская сторона уже давно обвиняет российскую во всем плохом, рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Как сообщал агентству Полищук, в мае Молдавия заявила о намерении направить РФ счет "Укрэнерго" за ремонт ЛЭП Исакча - Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины, в медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тысяч евро.
Полищук напомнил, что никаких документов на этот счет Москва не получила, а сам инцидент профильные молдавские эксперты связали с банальным замыканием.
Комментируя возложение вины на Россию, высокопоставленный дипломат заявил, что "такой подход не удивляет". "Официальный Кишинев уже давно живет, следуя логике "случись что плохое для Молдавии – обвиняй Россию", - отметил он.
Митинг, посвященный годовщине ввода миротворческих сил России в Приднестровскую Молдавскую Республику - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В МИД России назвали условие для вывода войск из ПМР
Вчера, 03:04
 
РоссияКишиневМоскваАлексей ПолищукУкрэнергоСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала