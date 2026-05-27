Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдавская сторона обвиняет Россию в проблемах, связанных с энергоинфраструктурой, и заявила о намерении направить РФ счет за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты.
- Москва не получила никаких документов по этому поводу, а молдавские эксперты связывают инцидент с банальным замыканием.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Молдавская сторона уже давно обвиняет российскую во всем плохом, рассказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук напомнил, что никаких документов на этот счет Москва не получила, а сам инцидент профильные молдавские эксперты связали с банальным замыканием.
Комментируя возложение вины на Россию, высокопоставленный дипломат заявил, что "такой подход не удивляет". "Официальный Кишинев уже давно живет, следуя логике "случись что плохое для Молдавии – обвиняй Россию", - отметил он.