СМИ: в ХДС обсуждают возможность смены Мерца на посту канцлера

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. В руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники.
Как отмечает таблоид, из-за промедления в проведении правительственных реформ и исторически низких рейтингов в опросах во влиятельных кругах ХДС обсуждается сценарий замены Мерца на посту канцлера другим политиком от христианских демократов.
"Как стало известно Bild, эта возможность обсуждалась среди членов высшего руководства ХДС, а также других видных христианских демократов. Прошедшие дискуссии не были конкретным планированием в широком кругу. Это были, скорее, высказанные в малых группах размышления о том, существует ли такая возможность и насколько она реалистична", - пишет издание.
При этом все участники бесед осознавали огромный политический риск такого варианта, включая риск провала нового канцлера, подчеркивает таблоид. Теоретически, если канцлер подаст в отставку, нового кандидата должен выдвинуть президент ФРГ и избрать бундестаг.
"Однако на практике смена действующего канцлера была бы рискованным политическим предприятием, успех которого зависел бы прежде всего от одного человека: действующего канцлера. Фридриху Мерцу пришлось бы покинуть свой пост - либо добровольно, либо под сильным давлением внутри партии", - отмечает издание.
В качестве возможных претендентов на замену Мерцу называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
По информации Bild, разочарование во фракции младших партнеров по коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) настолько велико, что подобный сценарий теперь не исключают и там. Для замены Мерца есть одно обязательное политическое условие: социал-демократы должны будут поддержать нового кандидата от ХДС, избрать его канцлером и продолжить работу в коалиции.
Как полагает политолог Александр Рар, ХДС может принудить Мерца к отставке.
"По немецкой конституции заменить канцлера против его воли другим политиком из партии фактически невозможно. В таком случае Мерц должен сам подать в отставку. Такой вариант возможен, если ХДС решит, что надо сближаться с партией "Альтернатива для Германии". Мерц в таком случае уйдет", - сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как рассказал политолог, сместить Мерца также возможно через вотум недоверия, но в таком случае нужно будет проводить внеочередные выборы.
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на опросы института INSA, что Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии. Согласно результатам опроса, он занял в рейтинге немецких политиков последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку всего в 2,9 балла.