Рейтинг@Mail.ru
"Их предупреждали". Новое заявление Медведева потрясло Запад - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 27.05.2026 (обновлено: 14:57 27.05.2026)

"Их предупреждали". Новое заявление Медведева потрясло Запад

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза вывести свой персонал из Киева после предупреждения российского МИД связан с наличием "лишних" дипломатов.
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают это заявление и выражают различные мнения по поводу ситуации.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что отказ Евросоюза вывести из Киева свой персонал после предупреждения российского МИД связан с наличием "лишних" дипломатов.
"Вы ведь их предупреждали. Они же не дети малые", — отметил @GabeZZOZZ.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Кремле прокомментировали реакцию ЕС на предупреждение об ударах по Киеву
26 мая, 13:19
"Эти идиоты в ЕС ничего не поймут, пока не убедятся в этом на собственном опыте", — написал @TheDarkFacts.
"Они называют действия России блефом, и пришло время, чтобы Москва самым жестоким образом показала, что связываться с ней — ужасная ошибка", — высказался @TantumHon11590.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Придется ждать". Предупреждение России вызвало бурную реакцию в Германии
26 мая, 10:19
"Надеюсь, перед вашей атакой они отправят в Киев всех европейских лидеров и руководство ЕС. Мы, европейцы, сыты ими всеми по горло. Они здесь для того, чтобы защищать не нас, а Израиль", — заключил @tower_dk.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая работников дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
На Западе выступили с экстренным заявлением об ударах ВС России
Вчера, 05:48
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала