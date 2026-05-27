МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что отказ Евросоюза вывести из Киева свой персонал после предупреждения российского МИД связан с наличием "лишних" дипломатов.
"Вы ведь их предупреждали. Они же не дети малые", — отметил @GabeZZOZZ.
"Эти идиоты в ЕС ничего не поймут, пока не убедятся в этом на собственном опыте", — написал @TheDarkFacts.
"Надеюсь, перед вашей атакой они отправят в Киев всех европейских лидеров и руководство ЕС. Мы, европейцы, сыты ими всеми по горло. Они здесь для того, чтобы защищать не нас, а Израиль", — заключил @tower_dk.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая работников дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
