Медиаменеджеры России и Африки обсудили новую формулу работы СМИ

18:49 27.05.2026

МОСКВА, 27 мая— РИА Новости. На базе международной медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол, посвящённый трансформации современных медиаформатов, взаимодействию российских и африканских СМИ, а также вопросам информационного суверенитета, свободы прессы и борьбы с дезинформацией.
В мероприятии приняли участие ведущие эксперты медиаотрасли России и африканских стран. Медиагруппа была представлена старшим видеоредактором Sputnik Африка Анной Калинкиной. К дискуссии в онлайн-формате присоединились генеральный директор информационного портала из Чада Alwihda Info Джамиль Ахмат, директор габонского информационного портала Gabon Actu Ив Лоран Гома, директор Информационного агентства Буркина-Фасо AIB Тиладо Аполлинер Абга.
Открывая мероприятие, Джамиль Ахмат, представляющий информационный портал Alwihda Info, отметил, что глубокий анализ и развлекательный контент могут сосуществовать в цифровых медиа, а грань между привлечением внимания аудитории и утратой профессиональной идентичности проходит там, где появляется риск нарушения общественного согласия. Кроме этого, он подчеркнул, что медиа должны нести социальную ответственность, придерживаться принципов профессиональной и моральной этики. "Что касается борьбы с фейками, — добавил он, —- ключевое правило — никогда не публиковать непроверенную информацию, даже если это позволит обойти другие СМИ и привлечь новую аудиторию, а долгосрочная ставка должна оставаться на доверии и качестве, а не сиюминутном эффекте".
В свою очередь директор информационного сайта Gabon Actu Ив Лоран Гома обратил внимание на то, что свобода прессы в Европе и на Западе, хотя и провозглашена на практике, в зависимости от геополитической ситуации форма подачи информации о схожих действиях государств может значительно разниться. По его мнению, такое географически неоднородное восприятие свободы прессы имеет прямые последствия для Африки: некоторые лидеры на континенте используют эти примеры, чтобы оправдывать ограничения для журналистов у себя в стране.
Директор информации Информационного агентства Буркина-Фасо AIB Тиладо Аполлинер Абга рассказал о том, как СМИ страны действуют в медиаполе, наполненном пропагандой западных стран. Спикер отметил, что в условиях глобальной информационной войны вопрос медиасуверенитета становится ключевым для африканских государств, особенно для стран Сахеля, продолжающих активную борьбу за свою независимость, и Буркина-Фасо переосмысляет свою медиастратегию таким образом, чтобы защитить национальные интересы. "Информационный суверенитет сегодня — это неотъемлемая часть суверенитета национального, и наша задача — строить эндогенное вещание о событиях в стране", — сказал он.
По итогам сессии, старший видеоредактор SputnikАфрика Анна Калинкина подчеркнула: "На протяжении долгого времени существовало множество предрассудков в отношении Африки, в том числе и в России. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что ситуация меняется и развитие африканских СМИ играет в этом ключевую роль. Мы рады нашему сотрудничеству с африканскими партнерами, благодаря которому образ Африки в мировом информационном пространстве становится более широким и многогранным. Наша совместная работа позволяет разрушать устоявшиеся стереотипы и обеспечивает более глубокое понимание богатства и разнообразия культур, традиций и потенциала этого удивительного континента и способствует формированию объективного восприятия Африки, отражая ее реальное состояние и уникальность".
 
