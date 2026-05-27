У Московской соборной мечети началась праздничная молитва на Курбан-байрам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Праздничная молитва на Курбан-байрам началась у Московской соборной мечети.
- В районе метро «Проспект мира» усилены меры безопасности, верующие начинают собираться на намаз.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Праздничная молитва на праздник Курбан-байрам началась у Московской соборной мечети, передает корреспондент РИА Новости.
В районе метро "Проспект мира", где собрались верующие, дежурят правоохранители, а также усилены меры безопасности.
Верующие начинают собираться на намаз у выхода со станции метро "Проспект мира". К отведенным для молитвы местам их направляют таблички на ограждениях.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году этот праздник начинается 27 мая.
Курбан-байрам: что за праздник и когда его отмечают
25 мая, 13:38