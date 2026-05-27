У Московской соборной мечети началась праздничная молитва на Курбан-байрам

Краткий пересказ от РИА ИИ Праздничная молитва на Курбан-байрам началась у Московской соборной мечети.

В районе метро «Проспект мира» усилены меры безопасности, верующие начинают собираться на намаз.

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Праздничная молитва на праздник Курбан-байрам началась у Московской соборной мечети, передает корреспондент РИА Новости.

В районе метро "Проспект мира", где собрались верующие, дежурят правоохранители, а также усилены меры безопасности.

Верующие начинают собираться на намаз у выхода со станции метро "Проспект мира". К отведенным для молитвы местам их направляют таблички на ограждениях.