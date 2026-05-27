Генеральный секретарь ОДКБ: диалог остается основой безопасности Евразии

Организация Договора о коллективной безопасности выступает за формирование новой архитектуры безопасности Евразии через политико-дипломатический диалог и совместное реагирование на современные вызовы и угрозы. О потенциале организации, ее месте и роли в системе региональной безопасности в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

— Во вторник 19 мая "на полях"форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Хофбурге состоялся международный круглый стол по теме "ОДКБ: вместе во имя укрепления международного мира и стабильности". Как вы оцениваете его итоги?

— Думаю, мероприятие прошло успешно. Основные цели – разъяснение нынешнего положения дел в ОДКБ – достигнуты. С учетом того обстоятельства, что в последние годы отношения ОДКБ и ОБСЕ были поставлены на паузу, нашей основной задачей было донести до партнеров объективную информацию о роли и месте ОДКБ в системе глобальной и региональной безопасности. В ходе круглого стола был представлен общий обзор деятельности организации, раскрыта тематика военной составляющей, а также даны оценки перспектив подключения коллективных миротворческих сил ОДКБ к мероприятиям по поддержанию мира, проводимым в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

В ходе дискуссии сконцентрировались на том, что принципиальная цель организации – обеспечение коллективной безопасности – на протяжении десятилетий остается неизменной. ОДКБ не ищет внешних врагов, открыта к диалогу и равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе и с ОБСЕ.

В составе ОДКБ нет внерегиональных держав и, соответственно, нет внерегиональных интересов. Мы – за приоритет равной и неделимой безопасности государств-членов через усиление национальной безопасности каждого и отказ от блокового, конфронтационного мышления. Уверен, что мероприятие послужит вкладом в укрепление международного авторитета ОДКБ как миролюбивого и созидательного объединения, на протяжении свыше 30 лет остающегося верным своим принципам и успешно справляющегося со своими задачами на основе принципа равноправия и взаимного уважения интересов стран-членов.

— Сегодня на площадке ОБСЕ в Вене обсуждается новая архитектура безопасности Евразии. Какую роль в этом процессе, на ваш взгляд, может сыграть ОДКБ, и какие конкретные решения организация готова предложить?

— Мы с вами живем в сложное время глубокой геополитической трансформации и формирования новой структуры евразийской безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности, в которой на сегодняшний день шесть государств-членов, нацелена на коллективное обеспечение стабильности и безопасности в зоне нашей ответственности. Естественно, рассматриваем это как вклад в систему региональной и глобальной безопасности.

Мы понимаем сложность сегодняшнего момента. Видим, что европейские партнеры не всегда конструктивно подходят к этим вопросам. Тем не менее мы предлагаем решения, приемлемые, на наш взгляд, для большинства. Считаем, что открытый диалог, конструктивный подход и обсуждение вопросов с учетом интересов каждого являются основой такого взаимодействия. При этом у нас нет жесткого блокового мышления, как в некоторых других альянсах и организациях. Мы открыты к равноправному взаимодействию. Каждое государство-член нашей организации имеет право на двусторонние отношения с другими партнерами и государствами за пределами нашего союза, включая страны Запада и Востока.

В то же время все мы исходим из принципов, заложенных в Уставе ОДКБ и неукоснительного выполнения наших обязательств в рамках организации. В ОДКБ накоплен положительный опыт в деле поддержания региональной стабильности. Наша организация по праву является одним из активных участников процесса формирования новой архитектуры безопасности в Евразии. За несколько десятилетий нашей работы сформирован надежный инструментарий – эффективный "всепогодный" набор политико-дипломатических, а при необходимости и военных мер, а также механизмов борьбы с вызовами и угрозами для обеспечения региональной стабильности. Политической основой такой работы является заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, принятое в 2023 году. Государства-члены организации открыты к совместным действиям по формированию архитектуры безопасности со всеми заинтересованными государствами и межгосударственными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Мы продолжаем укреплять всестороннее партнерство с исполнительными структурами ШОС и СНГ. В сентябре 2025 года генеральные секретари трех организаций подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее мероприятия станут фундаментом для более активных совместных практических действий, в том числе и для укрепления региональной безопасности. Можно было бы перечислить еще много наших совместных операций и мероприятий. Но самое главное — это политико-дипломатические инициативы и готовность к открытому диалогу со всеми партнерами.

— На днях в Вене у вас прошла беседа с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Какие темы вы обсудили?

— Состоялся очень хороший, профессиональный разговор. Господин Синирлиоглу – опытный политик с богатым дипломатическим опытом работы, в том числе в горячих точках. Мы обсудили, каким путем можно постепенно восстановить деловое взаимодействие между секретариатами ОБСЕ и ОДКБ.

Начиная с 2022 года сотрудничество не по нашей вине было поставлено на паузу. Со своей стороны мы предложили несколько направлений, по которым можно было бы возобновить совместную работу. Пригласили генсекретаря ОБСЕ выступить, как это практиковалось ранее, на заседании постоянного совета нашей организации. Условились постепенно двигаться в этом направлении. Рассчитываем, что постепенно нам удастся вернуться к совместному поиску решений многих серьезных международных проблем. Мы к такой работе готовы.

— Генеральный секретарь ОБСЕ ответил на это приглашение?

— Да, его реакция была в целом положительной. Он посещал Москву в прошлом году и сказал, что с удовольствием приехал бы снова. Мы также проинформировали коллег из Секретариата ОБСЕ, что на 15 октября российским председательством в ОДКБ запланирована большая международная конференция по ситуации в Центральной Азии и Афганистане. Она пройдет в Москве и станет хорошей площадкой для дискуссий о новой архитектуре евразийской безопасности.

В целом у коллег желание и готовность к контактам есть. Это уже хорошо. Поэтому надеемся, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и все поймут, что вопросы безопасности нужно решать только сообща. Поэтому я оптимистично смотрю в будущее и верю, что совместными усилиями можно построить более стабильный мир, постепенно положить конец войнам и конфликтам, чтобы всем стало жить легче.

— Какие меры ОДКБ предпринимает для укрепления безопасности в своей зоне ответственности?

— В нашей зоне ответственности, то есть в международно-признанных границах государств-членов ОДКБ, нам удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления. Это более чем за 30 лет существования Договора. При этом мы отдавали и будем продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования ОДКБ.

В рамках пролонгированной и частично обновленной в прошлом году Стратегии коллективной безопасности организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками. Намерены развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта.

Принципиальной задачей остается выполнение программы укрепления таджикско-афганской границы, принятой Советом Коллективной Безопасности в Астане в ноябре 2024 года. Этот документ позволит укрепить стабильность в зоне ответственности организации в Центральной Азии и снизить риск проникновения транснациональных угроз в Европу.

Важное направление нашей совместной подготовки – традиционные совместные военные учения "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", где с учетом новейшего боевого опыта ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск, специальных сил и средств. Продолжаем и специальные операции – "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Более плотно стали координировать деятельность в сфере предотвращения биологических угроз.

— Вы упомянули военную составляющую ОДКБ и возможность оперативного реагирования на угрозы. Каким образом этот механизм помогает сохранять стабильность в регионе?

— Вы знаете, у нас в первую очередь идет слаживание национальных компонентов войск. Коллективные силы ОДКБ дислоцируются на территории своих государств, но мы ежегодно проводим совместные учения в разных странах-членах организации. Мы пытаемся учитывать опыт современных конфликтов и передавать его военным специалистам.

Сегодня вопросы безопасности претерпевают фундаментальные изменения. Большую роль играют новейшие, в том числе информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект. Все это активно применяется в современных конфликтах. Мы стараемся делиться опытом, оснащать вооруженные силы современным совместимым вооружением и военной техникой, которые уже прошли испытания в различных условиях.

У нас есть специальные подразделения, которые занимаются не только учениями, но и практической специальной деятельностью — борьбой с наркотрафиком, нелегальной миграцией, информационно-технологическими преступлениями.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о планах организации на ближайшую перспективу.