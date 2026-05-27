Мессенджер "Макс" заработал в Иране после снятия ограничений c интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский мессенджер "Макс" заработал в Иране после восстановления доступа к глобальной сети.
- На фоне заблокированных международных мессенджеров звонки и сообщения через "Макс" работают без перебоев.
ТЕГЕРАН, 27 мая - РИА Новости. Российский мессенджер "Макс" заработал в Иране после восстановления доступа к глобальной сети, передает корреспондент РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
На фоне заблокированных в республике популярных международных мессенджеров, требующих подключения через VPN, звонки и сообщения через "Макс" работают без перебоев.
Власти Ирана после нападения США и Израиля, а также серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент агентства, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране.
Власти Ирана в понедельник приняли решение о восстановлении интернета, однако не упомянули сроков завершения этого процесса. Агентство ISNA во вторник передало, что выход в международную сеть, отсутствовавший в течение почти трех месяцев из-за конфликта с США и Израилем, будет восстановлен в течение суток.