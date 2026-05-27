Мессенджер "Макс" заработал в Иране после снятия ограничений c интернета

ТЕГЕРАН, 27 мая - РИА Новости. Российский мессенджер "Макс" заработал в Иране после восстановления доступа к глобальной сети, передает корреспондент РИА Новости.

На фоне заблокированных в республике популярных международных мессенджеров, требующих подключения через VPN, звонки и сообщения через "Макс" работают без перебоев.