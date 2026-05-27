Рейтинг@Mail.ru
В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 27.05.2026
В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации

Россиянам в "Максе" стала доступна запись на телемедицинские консультации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер "Макс"
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер "Макс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации.
  • По словам замминистра здравоохранения Вадима Ванькова, практика такого взаимодействия с врачами уменьшает их нагрузку и снижает количество лишних визитов пациентов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Помимо больничного, россиянам в мессенджере "Макс" также доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
"С начала этого года у нас реализован проект по формированию сервисов в национальном мессенджере "Макс" как с точки зрения записи на прием к врачу, так и записи на телемедицинские консультации, реализации соответствующих сервисов в национальном мессенджере с использованием телемедицинских подсистем. У нас достаточно серьезный скачок в положительном увеличении количества проведенных телемедицинских консультаций, в том числе закрытия больничных листков", - сказал Ваньков на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он уточнил, что такая практика уменьшает излишнюю нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента и позволяет повысить возможности для взаимодействия с пациентом.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что через мессенджер "Макс" россияне могут закрыть больничный.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Израильская компания подтвердила высокий уровень защищенности "Макса"
19 мая, 15:27
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоМессенджер МаксГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала