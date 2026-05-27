Краткий пересказ от РИА ИИ
- В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации.
- По словам замминистра здравоохранения Вадима Ванькова, практика такого взаимодействия с врачами уменьшает их нагрузку и снижает количество лишних визитов пациентов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Помимо больничного, россиянам в мессенджере "Макс" также доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков.
"С начала этого года у нас реализован проект по формированию сервисов в национальном мессенджере "Макс" как с точки зрения записи на прием к врачу, так и записи на телемедицинские консультации, реализации соответствующих сервисов в национальном мессенджере с использованием телемедицинских подсистем. У нас достаточно серьезный скачок в положительном увеличении количества проведенных телемедицинских консультаций, в том числе закрытия больничных листков", - сказал Ваньков на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он уточнил, что такая практика уменьшает излишнюю нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента и позволяет повысить возможности для взаимодействия с пациентом.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что через мессенджер "Макс" россияне могут закрыть больничный.