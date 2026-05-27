В "Максе" появилась запись на телемедицинские консультации.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Помимо больничного, россиянам в мессенджере "Макс" также доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков.

Он уточнил, что такая практика уменьшает излишнюю нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента и позволяет повысить возможности для взаимодействия с пациентом.