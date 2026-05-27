Рейтинг@Mail.ru
США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 27.05.2026
США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

ВС США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы США нанесли удар по лодке, предположительно участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана.
  • Один человек убит, двое выжили, американские военные не пострадали.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке, предположительно, участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана, один человек убит, двое выжили, сообщило южное командование Пентагона.
"Один мужчина-наркотеррорист был убит в ходе этих действий, и двое выжили", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Военные сообщили, что уведомили береговую охрану США о выживших, чтобы начались их поиски.
Лодка, как говорится в сообщении, перемещалась по известным путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и "участвовала в операциях по перевозке" запрещенных веществ, что якобы подтвердила разведка.
Американские военные не пострадали, сообщает командование.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
США ударили по лодке предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане
9 мая, 03:49
 
В миреСШАТихий океанМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала