США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы США нанесли удар по лодке, предположительно участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана.
- Один человек убит, двое выжили, американские военные не пострадали.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке, предположительно, участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана, один человек убит, двое выжили, сообщило южное командование Пентагона.
"Один мужчина-наркотеррорист был убит в ходе этих действий, и двое выжили", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Военные сообщили, что уведомили береговую охрану США о выживших, чтобы начались их поиски.
Лодка, как говорится в сообщении, перемещалась по известным путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и "участвовала в операциях по перевозке" запрещенных веществ, что якобы подтвердила разведка.
Американские военные не пострадали, сообщает командование.