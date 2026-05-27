07:32 27.05.2026 (обновлено: 12:15 27.05.2026)
В Литве сделали горькое признание после вторжения украинских БПЛА

Министр Каунас: Литва столкнулась с новой реальностью из-за налетов БПЛА

Город Вильнюс. Архивное фото
  • Глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна столкнулась с новой реальностью из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство.
  • По его словам, Литва должна быть готова к повторным инцидентам с беспилотниками, учитывая непростую обстановку в регионе.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство страны, заявил глава минобороны страны Робертас Каунас в беседе с Euronews.
"Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны", — сказал он.
По его словам, Литва должна быть готова к повторным инцидентам с беспилотниками, учитывая непростую обстановку в регионе.
"Нам нужно адаптироваться, потому что вероятность повторения подобных сценариев очень высока", — подчеркнул министр.
В прошлый четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с БПЛА в Прибалтике делает реальной угрозу войны в Европе.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории Прибалтийских стран для сокращения времени подлета.
