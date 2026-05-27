В СК назвали возможную причину обрушения дома в Липецке

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Следствие рассматривает утечку бытового газа как возможную причину обрушения дома в Липецке, где погибли три человека, сообщили в СУСК России по региону.
"Следствием проверяются несколько версий произошедшего, в том числе возможная утечка бытового газа", - сообщили в канале на платформе "Макс" СУСК России по Липецкой области.