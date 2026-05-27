Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило правила пожарной безопасности в лесах - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 27.05.2026
Правительство утвердило правила пожарной безопасности в лесах

Правительство утвердило правила пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 г

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новых правил пожарной безопасности в лесах.
  • Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 года, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах. В соответствии со статьей 53 лесного кодекса РФ правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые правила пожарной безопасности в лесах... Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года", - говорится в постановлении.
Этим же документом предыдущие правила признаны утратившими силу.
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Более 180 видеокамер следят за красноярскими лесами
26 мая, 07:31
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала