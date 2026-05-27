Правительство утвердило правила пожарной безопасности в лесах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новых правил пожарной безопасности в лесах.
- Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 года, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах. В соответствии со статьей 53 лесного кодекса РФ правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые правила пожарной безопасности в лесах... Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года", - говорится в постановлении.
Этим же документом предыдущие правила признаны утратившими силу.
Более 180 видеокамер следят за красноярскими лесами
26 мая, 07:31