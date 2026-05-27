В Ленинградской области сотрудница ПВЗ похитила почти 400 товаров

Москва, 27 мая — РИА Новости. Суд в Ленинградской области оштрафовал на 100 тысяч рублей менеджера пункта выдачи заказов, которая за год оформила фиктивный возврат почти на 400 товаров на 382 тысячи рублей, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документов, 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через мобильное приложение заказывала товары на свое имя с пометкой "оплата при получении". После поступления заказов в пункт выдачи, где она работала, женщина в учетной системе делала возврат, однако на самом деле забирала вещи себе.

"Среди похищенного - косметика, одежда, обувь, парфюмерия, а также бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье... всего женщина похитила 394 товара на сумму 382 465 рублей", - говорится в документах.

Согласно документам, при обыске в ее квартире изъяли часть похищенного. На допросе она пояснила, что считала это "рассрочкой", поскольку работодатель ранее штрафовал ее за недостачу. Вину она признала полностью, ущерб возместила добровольно.