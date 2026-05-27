На юго-западе Москвы сгорела Lada Largus

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Автомобиль Lada Largus загорелся на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы, в итоге легковушка полностью выгорела, передает корреспондент РИА Новости.
На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ДПС. Пострадавших не видно, машин скорой помощи там не было.
Как сообщается в Telegram-канале столичного дептранса, движение в районе ДТП (Ленинский проспект, дом 82/2) затруднено и осуществляется по третьей полосе.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, площадь возгорания легкового автомобиля составила пять квадратных метров. "Принятыми мерами возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - заключил собеседник агентства.
