На Кубани двое подростков погибли в ДТП с большегрузом

На Кубани двое подростков 15 и 16 лет погибли в ДТП с большегрузом

  • На трассе "Кавказ" в Краснодарском крае произошло ДТП с участием большегруза и автомобиля ВАЗ.
  • В результате аварии погибли двое подростков 15 и 16 лет, водитель ВАЗ и 53-летняя пассажирка были госпитализированы.
КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. Двое подростков погибли в ДТП с большегрузом на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, во вторник в 23.30 на федеральной автомобильной дороге "Кавказ" в Тихорецком районе Кубани водитель ВАЗ не уступил дорогу большегрузу под управлением гражданина Грузии на нерегулируемом перекрестке. Произошло столкновение автомобилей.
"Пассажиры ВАЗ - подростки 15 и 16 лет скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Водитель ВАЗ и 53-летняя пассажирка госпитализированы, уточнили в ведомстве.
