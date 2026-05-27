На Кубани двое подростков погибли в ДТП с большегрузом

КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. Двое подростков погибли в ДТП с большегрузом на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, во вторник в 23.30 на федеральной автомобильной дороге "Кавказ" в Тихорецком районе Кубани водитель ВАЗ не уступил дорогу большегрузу под управлением гражданина Грузии на нерегулируемом перекрестке. Произошло столкновение автомобилей.
"Пассажиры ВАЗ - подростки 15 и 16 лет скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Водитель ВАЗ и 53-летняя пассажирка госпитализированы, уточнили в ведомстве.