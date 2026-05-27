Крым установил границу с Херсонской областью

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Парламент Крыма утвердил соглашение об административной границе с Херсонской областью, сообщил РИА Новости глава законодательного органа Владимир Константинов.
"Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России — Республикой Крым и Херсонской областью", — заявил он.
Ранее документ подписали главы регионов Сергей Аксенов и Владимир Сальдо.
Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства, нынешние фактические границы между субъектами не изменятся, разногласий по их прохождению нет. Соглашение необходимо для внесения данных в государственный кадастр недвижимости.