Крым установил границу с Херсонской областью
16:05 27.05.2026 (обновлено: 16:43 27.05.2026)
Крым установил границу с Херсонской областью

Парламент Крыма утвердил границу с Херсонской областью

Вид на Крым из космоса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Крыма утвердил соглашение об административной границе с Херсонской областью.
  • Фактически она не изменится.
  • Документ необходим для внесения данных в государственный кадастр недвижимости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Парламент Крыма утвердил соглашение об административной границе с Херсонской областью, сообщил РИА Новости глава законодательного органа Владимир Константинов.
"Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России — Республикой Крым и Херсонской областью", — заявил он.
Ранее документ подписали главы регионов Сергей Аксенов и Владимир Сальдо.
Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства, нынешние фактические границы между субъектами не изменятся, разногласий по их прохождению нет. Соглашение необходимо для внесения данных в государственный кадастр недвижимости.
Херсонская областьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Владимир СальдоРоссия
 
 
