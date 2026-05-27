15:14 27.05.2026 (обновлено: 18:46 27.05.2026)
Криптоблогер Битмама стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБлогер Валерия Федякина в зале суда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерия Федякина, известная как Битмама, стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности.
  • Оборот по незаконной деятельности Федякиной предположительно превышает 4 миллиарда рублей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Осуждённая на 7 лет колонии за мошенничество Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Федякиной вменяется участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (по пунктам " а"," б" части 2 статьи 172 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что оборот по незаконной деятельности Федякиной, предположительно, превышает 4 миллиарда рублей.
Следствие подало ходатайство в суд о ее аресте. Несмотря на то, что Битмама в следственном изоляторе дожидается решения Мосгорсуда по делу о мошенничестве, такая мера необходима для ее нахождения в СИЗО по месту проведения следственных действий.
Ранее по делу о незаконной банковской деятельности был арестован инвестор Гагик Гулакян. Именно после его заявления в правоохранительные органы в сентябре 2023 года было возбуждено дело против Федякиной.
В июне 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил Федякину по делу об афере к семи годам колонии и взыскал с нее 2,2 миллиарда рублей. Блогер вину не признала, настаивая, что сама стала жертвой мошенников. Она обжаловала приговор в апелляции, Мосгорсуд продолжит ее рассмотрение 28 мая.
