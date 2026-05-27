МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Осуждённая на 7 лет колонии за мошенничество Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости участник процесса.

Ранее по делу о незаконной банковской деятельности был арестован инвестор Гагик Гулакян. Именно после его заявления в правоохранительные органы в сентябре 2023 года было возбуждено дело против Федякиной.