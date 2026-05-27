В Кремле прокомментировали поиск в ЕС переговорщика с Россией - РИА Новости, 27.05.2026
18:28 27.05.2026
В Кремле прокомментировали поиск в ЕС переговорщика с Россией

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с РФ пока не доходило до конкретных шагов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"До каких-то конкретных шагов это не доходило", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос о возможных кандидатах от Европы на переговоры с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
