В Кремле прокомментировали поиск в ЕС переговорщика с Россией

АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с РФ пока не доходило до конкретных шагов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.