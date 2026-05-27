Краснов поручил провести анализ дел, связанных с ИИ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе суда.

"В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства", - рассказали в пресс-службе.

Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений.

"Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора", - добавили в пресс-службе.

Также будет изучен массив административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц.