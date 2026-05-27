Рейтинг@Mail.ru
Краснов поручил провести анализ дел, связанных с ИИ - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 27.05.2026 (обновлено: 14:37 27.05.2026)
Краснов поручил провести анализ дел, связанных с ИИ

ВС по поручению Краснова впервые обобщит практику по делам, связанным с ИИ

© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе суда.
"В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства", - рассказали в пресс-службе.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Исследование: россияне практично применяют ИИ, но активнее обсуждают риски
26 мая, 18:30
Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений.
"Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора", - добавили в пресс-службе.
Также будет изучен массив административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц.
По результатам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия, а полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы, заключили в пресс-службе.
Приложение Алиса с функцией чата с YandexGPT 5 Pro. - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Названы основные страхи россиян в отношении ИИ
26 мая, 16:09
 
Игорь КрасновРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала