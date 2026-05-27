Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос, они установят снаружи Международной космической станции оборудование эксперимента "Солнце-Терагерц" по изучению солнечных вспышек, трансляцию выхода ведет "Роскосмос".
Как сообщил ранее "Роскосмос", Кудь-Сверчкову и Микаеву предстоит проработать за бортом 5 часов 27 минут.
Помимо установки новой аппаратуры они должны забрать контейнер эксперимента "Биориск" с бактериями, семенами и цистами (защитными оболочками) ракообразных, который простоял там почти пять лет.
Кроме того, космонавтам предстоит демонтировать кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов "Экран-М".
