Рейтинг@Mail.ru
Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:38 27.05.2026 (обновлено: 19:32 27.05.2026)
Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос

Российские космонавты Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос с борта МКС

© Роскосмос/ВКонтактеВыход в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева
Выход в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Роскосмос/ВКонтакте
Выход в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос для установки оборудования эксперимента «Солнце-Терагерц».
  • Помимо установки новой аппаратуры космонавты заберут контейнер эксперимента «Биориск» и демонтируют кассету эксперимента «Экран-М».
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос, они установят снаружи Международной космической станции оборудование эксперимента "Солнце-Терагерц" по изучению солнечных вспышек, трансляцию выхода ведет "Роскосмос".
Как сообщил ранее "Роскосмос", Кудь-Сверчкову и Микаеву предстоит проработать за бортом 5 часов 27 минут.
Помимо установки новой аппаратуры они должны забрать контейнер эксперимента "Биориск" с бактериями, семенами и цистами (защитными оболочками) ракообразных, который простоял там почти пять лет.
Кроме того, космонавтам предстоит демонтировать кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов "Экран-М".
Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Я чуть не погорел": неизвестный факт о полете Гагарина в космос
11 апреля, 10:00
 
НаукаСергей Кудь-СверчковСергей МикаевРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала