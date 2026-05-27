Космонавт сообщил маме, что "надел шапку" перед выходом в открытый космос

22:05 27.05.2026 (обновлено: 22:06 27.05.2026)
  • Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью "Мама, я надел шапку".
  • Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев установили на модуле "Звезда" аппаратуру эксперимента "Солнце-Терагерц", а затем переместились на модуль "Наука" для работы с оборудованием эксперимента "Экран-М".
  • Им предстоит снять с модуля "Поиск" контейнер эксперимента "Биориск", в котором почти пять лет находились бактерии, семена и цисты ракообразных.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью "Мама, я надел шапку", трансляцию выхода ведет "Роскосмос".
Кудь-Сверчков вышел в открытый космос в 17.17 мск в среду вместе с другим российским космонавтом Сергеем Микаевым.
Они установили на модуле "Звезда" аппаратуру эксперимента "Солнце-Терагерц" по изучению солнечных вспышек. После этого они переместились на модуль "Наука" и сейчас работают с оборудованием эксперимента "Экран-М" по выращиванию полупроводниковых кристаллов.
Затем им предстоит снять с модуля "Поиск" контейнер эксперимента "Биориск" с бактериями, семенами и цистами (защитными оболочками) ракообразных, которые пробыли в открытом космосе почти пять лет. Расчетная продолжительность выхода - пять часов 27 минут.
Это первый выход в открытый космос по российской программе в этом году, второй в карьере Кудь-Сверчкова и первый у Микаева.
