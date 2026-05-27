Четыре образовательных кластера появятся в Смоленской области в 2027 году
20:03 27.05.2026
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Четыре образовательных кластера, реализующие программы среднего профессионального образования, появятся в Смоленской области в 2027 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
На базе Смоленской областной технологической академии создадут образовательный кластер электротехнической промышленности; на базе Десногорского энергетического колледжа — атомной отрасли; на базе Техникума отраслевых технологий — транспортной отрасли; на базе Рославльского многопрофильного колледжа — легкой промышленности.
"Министерство просвещения Российской Федерации подвело итоги конкурса на предоставление образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Конкурс проводился в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования". Четыре заявки Смоленской области вошли в число победителей", — написал губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что в учреждениях создадут лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Ключевое условие — сотрудничество с бизнесом. Кластеры сформируют совместно с работодателями, которые примут участие в разработке образовательных программ и подборе оборудования, а также предоставят средства на условиях софинансирования. На базе их предприятий и организаций студенты будут проходить практику.
Из областного бюджета выделят 115 миллионов рублей на проведение ремонта в четырех профессиональных образовательных организациях. Общий объем финансирования создания кластеров составит 700 миллионов рублей.
"Мы системно работаем в вопросе подготовки кадров в регионе, и участие в федеральном проекте "Профессионалитет" – одно из ключевых направлений. В настоящее время в Смоленской области созданы пять кластеров в приоритетных для экономики отраслях: строительство, машиностроение, медицина, сельское хозяйство и химическая отрасль. В этом году формируем кластер отрасли "Педагогика"", — подытожил Анохин.
 
