Сенатор назвал призыв Киева прекратить огонь пафосным воззванием

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал пафосным воззванием призыв украинского постпреда в ООН Андрея Мельника к полному и немедленному прекращению огня.
"Заявление адепта украинской фашистской секты в ООН - не более чем циничное и пафосное воззвание, больше напоминающее блеклое эхо в длинных коридорах ООН", - сказал Кастюкевич.
По его словам, то, что заявление Мельника поддержали те, кто изначально спонсировал русофобские настроения и подогревал жажду к убийствам мирного населения, не удивительно.
"А вот то, что США дистанцировались в данном вопросе говорит о многом. С одной стороны, это раскол среди стран, которые считали друг друга союзниками. С другой – потеря Украиной привилегии "приоритетного просящего", которой в последние годы коллективный Запад оказывал беспрецедентные меры поддержки в борьбе с Россией", - сказал сенатор.
Ранее украинский постпред в ООН Андрей Мельник выступил с заявлением, в котором призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева.