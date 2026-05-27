Сенатор назвал призыв Киева прекратить огонь пафосным воззванием - РИА Новости, 27.05.2026
22:35 27.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Кастюкевич назвал пафосным воззванием призыв Андрея Мельника к полному и немедленному прекращению огня.
  • Кастюкевич считает, что поддержку заявления Мельника со стороны определенных стран не стоит воспринимать как нечто неожиданное.
  • По мнению сенатора, дистанцирование США в данном вопросе свидетельствует о расколе среди союзников и потере Украиной привилегированного статуса в поддержке со стороны коллективного Запада.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал пафосным воззванием призыв украинского постпреда в ООН Андрея Мельника к полному и немедленному прекращению огня.
"Заявление адепта украинской фашистской секты в ООН - не более чем циничное и пафосное воззвание, больше напоминающее блеклое эхо в длинных коридорах ООН", - сказал Кастюкевич.
По его словам, то, что заявление Мельника поддержали те, кто изначально спонсировал русофобские настроения и подогревал жажду к убийствам мирного населения, не удивительно.
"А вот то, что США дистанцировались в данном вопросе говорит о многом. С одной стороны, это раскол среди стран, которые считали друг друга союзниками. С другой – потеря Украиной привилегии "приоритетного просящего", которой в последние годы коллективный Запад оказывал беспрецедентные меры поддержки в борьбе с Россией", - сказал сенатор.
Ранее украинский постпред в ООН Андрей Мельник выступил с заявлением, в котором призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева.
