Суд взыскал с Центра Хруничева около 214 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" взыскал около 214 миллионов рублей с АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что в рамках договора от 23 мая 2024 года РКК "Энергия" выполнила и своевременно в июле того же года сдала заказчику, Центру Хруничева, составную часть опытно-конструкторской работы "Космическая головная часть". Заказчик результаты работы не оплатил.
В своем иске РКК "Энергия" потребовала взыскать с ответчика чуть более 166 миллионов рублей стоимости работ и около 48 миллионов рублей неустойки за просрочку оплаты. Центр Хруничева в суде заявил о признании иска, говорится в решении суда, полностью удовлетворившего исковые требования.
РКК "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый перспективный корабль, изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. Сейчас в корпорации активно идет проектирование новой Российской орбитальной станции.
Центр Хруничева - одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Здесь были построены часть модулей российского сегмента Международной космической станции, долгое время выпускались ракеты тяжелого класса "Протон", сейчас вместо них производятся носители "Ангара-А5". Также предприятие выпускает легкую версию этой ракеты "Ангара-1.2".