Суд взыскал с Центра Хруничева около 214 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" взыскал около 214 миллионов рублей с АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них отмечается, что в рамках договора от 23 мая 2024 года РКК "Энергия" выполнила и своевременно в июле того же года сдала заказчику, Центру Хруничева , составную часть опытно-конструкторской работы "Космическая головная часть". Заказчик результаты работы не оплатил.

В своем иске РКК "Энергия" потребовала взыскать с ответчика чуть более 166 миллионов рублей стоимости работ и около 48 миллионов рублей неустойки за просрочку оплаты. Центр Хруничева в суде заявил о признании иска, говорится в решении суда, полностью удовлетворившего исковые требования.

РКК "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый перспективный корабль, изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. Сейчас в корпорации активно идет проектирование новой Российской орбитальной станции.