Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с Центра Хруничева около 214 миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 27.05.2026
Суд взыскал с Центра Хруничева около 214 миллионов рублей

Суд взыскал с Центра Хруничева 214 миллионов рублей в пользу РКК "Энергия"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы по иску РКК "Энергия" взыскал около 214 миллионов рублей с Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.
  • Корпорация выполнила и своевременно сдала заказчику — Центру Хруничева — составную часть опытно-конструкторской работы "Космическая головная часть", но заказчик не оплатил результаты работы.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" взыскал около 214 миллионов рублей с АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что в рамках договора от 23 мая 2024 года РКК "Энергия" выполнила и своевременно в июле того же года сдала заказчику, Центру Хруничева, составную часть опытно-конструкторской работы "Космическая головная часть". Заказчик результаты работы не оплатил.
В своем иске РКК "Энергия" потребовала взыскать с ответчика чуть более 166 миллионов рублей стоимости работ и около 48 миллионов рублей неустойки за просрочку оплаты. Центр Хруничева в суде заявил о признании иска, говорится в решении суда, полностью удовлетворившего исковые требования.
РКК "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый перспективный корабль, изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. Сейчас в корпорации активно идет проектирование новой Российской орбитальной станции.
Центр Хруничева - одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Здесь были построены часть модулей российского сегмента Международной космической станции, долгое время выпускались ракеты тяжелого класса "Протон", сейчас вместо них производятся носители "Ангара-А5". Также предприятие выпускает легкую версию этой ракеты "Ангара-1.2".
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ФНС при взыскании с компаний стала чаще замораживать имущество, пишут СМИ
21 мая, 08:40
 
РКК "Энергия"ГКНПЦ имени М. В. ХруничеваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала