При атаке ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь погибли 30 человек

ОДИНЦОВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. В результате атаки ВСУ на ресторан и гостиницу в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь 30 человек погибли и 59 пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В результате обстрела 30 человек погибли, 59 ранены", - сказала она на Международном форуме по безопасности.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.