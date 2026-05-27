Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь погибли 30 человек - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 27.05.2026
При атаке ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь погибли 30 человек

При атаке ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь погибли 30 человек, 59 пострадали

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на ресторан и гостиницу в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь погибли 30 человек, 59 пострадали.
  • Удар был нанесен беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год.
ОДИНЦОВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. В результате атаки ВСУ на ресторан и гостиницу в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь 30 человек погибли и 59 пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В результате обстрела 30 человек погибли, 59 ранены", - сказала она на Международном форуме по безопасности.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Реакция глав стран Европы на трагедию в Старобельске шокировала Запад
Вчера, 12:45
 
Херсонская областьРоссияЧерное мореСветлана ПетренкоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала