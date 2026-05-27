В Новосибирской области сняли карантин, введенный из-за пастереллеза

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Карантин, ранее вводившийся в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, отменен во всех, кроме одного, населенных пунктах региона, сообщил губернатор Андрей Травников.
"Можно сказать практически во всех (населенных пунктах отменен карантин – ред.). Частично оставлен карантин в Новоключах Купинского района из-за того, что одна из жительниц – собственница личного подсобного хозяйства, которое расположено в самом центре села, никак не соглашается с выполнением необходимых дезинфекционных мероприятий на своем участке", - сказал он в ходе прямой линии в эфире областного телеканала ОТС.
Губернатор отметил, что собственницу пришлось принуждать к исполнению законных требований через суд и судебных приставов. "Все эти процедуры уже пройдены, и надеюсь на этой неделе этот вопрос также будет закрыт", - подчеркнул Травников.
"Во всех селах карантин снят, то есть разрешено перемещение животных, продуктов, разрешена заготовка кормов. По истечении примерно трех месяцев – 90 дней после подтверждения всех отрицательных анализов и проб почвы, будет возможность приобретать животных для восстановления своего хозяйства. Предварительные заявки от жителей этих сел мы уже отрабатываем", - сказал глава региона.
В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. При этом 24 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.