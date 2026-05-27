В Новосибирской области сняли карантин, введенный из-за пастереллеза

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Карантин, ранее вводившийся в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, отменен во всех, кроме одного, населенных пунктах региона, сообщил губернатор Андрей Травников.

"Во всех селах карантин снят, то есть разрешено перемещение животных, продуктов, разрешена заготовка кормов. По истечении примерно трех месяцев – 90 дней после подтверждения всех отрицательных анализов и проб почвы, будет возможность приобретать животных для восстановления своего хозяйства. Предварительные заявки от жителей этих сел мы уже отрабатываем", - сказал глава региона.