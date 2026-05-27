Канада закрыла въезд для жителей стран, где возможны вспышки Эболы
10:02 27.05.2026
Канада закрыла въезд для жителей стран, где возможны вспышки Эболы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Флаг у здания посольства Канады в Москве
Флаг у здания посольства Канады в Москве. Архивное фото
  • Власти Канады временно закрыли въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола, включая Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан.
  • Канадские власти введут обязательную самоизоляцию на три недели для граждан, побывавших в этих странах за последние 21 день.
  • Минzdrav Канады оценивает риски распространения заболевания на территории страны как низкие, но принимает меры в связи с серьезностью заболевания и ситуацией в мире.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Канады временно закрыли въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола и с субботы обяжут побывавших там самоизолироваться на три недели, говорится в сообщении на сайте канадского правительства.
"Правительство Канады намерено приостановить действие иммиграционных документов для жителей стран, в которых существует высокий или очень высокий риск вспышки заболевания Эбола на 90 дней с 27 мая… В этот раз это касается Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана", - сказано там.
Это относится даже к обладателям ранее выданных виз, в том числе с правом постоянного проживания.
"Правительство намерено ввести дополнительную меру с 30 мая… до 29 августа..., согласно которой канадские граждане, постоянные резиденты,.. и иностранные граждане, которые были в тех районах в течение предыдущего 21 дня и не имеют симптомов, должны будут соблюдать карантин в течение 21 дня", - говорится в пресс-релизе.
Власти готовы предоставить места для самоизоляции тем, у кого нет такой возможности.
"Пассажиры с симптомами будут изолированы в больнице для дальнейшей оценки", - сказано в сообщении.
При этом минздрав страны по-прежнему оценивает риски распространения заболевания на территории Канады как низкие. Принимаемые меры вводятся в свете "серьезности заболевания Эбола и ситуации в мире, включая Чемпионат мира по футболу".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
