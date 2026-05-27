Флеболог предупредил о последствиях ежедневной ходьбы на каблуках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ежедневное ношение каблуков выше шести сантиметров отрицательно влияет на сокращение мышц голени и усугубляет течение варикоза.
- Оптимальная высота каблука для ежедневного ношения — три-четыре сантиметра, при ярко выраженном варикозе следует минимизировать ношение такой обуви.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ежедневное ношение каблуков выше шести сантиметров отрицательно влияет на сокращение мышц и усугубляет течение варикоза, рассказал РИА Новости сосудистый хирург, врач высшей категории, член Международной ассоциации флебологов Вадим Мартынов.
"При ежедневном ношении каблуков выше шести сантиметров мышцы голени не сокращаются. Когда мышцы голени не сокращаются, тогда не прокачивается кровь, отсюда и вред, то есть это не причина варикоза, но усугубление течения варикоза", - отметил Мартынов.
Оптимальной высотой каблука для ежедневного ношения флеболог считает три-четыре сантиметра, при этом в случае, если варикоз ярко выраженный, стоит минимизировать ношение подобной обуви.
