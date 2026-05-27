На месторождении на Ямале произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Пожар произошел на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб один человек, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба по Ямальскому району.

Позднее в окружной прокуратуре журналистам сообщили, что по факту возгорания на территории Северо-Тамбейского месторождения, в результате которого погиб человек, начата поверка. Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий, добавили в надзорном органе.