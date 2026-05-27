На месторождении на Ямале произошел пожар
17:50 27.05.2026
На месторождении на Ямале произошел пожар

На Ямале человек погиб при пожаре на месторождении

Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории нефтегазоконденсатного месторождения Северо-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района 27 мая произошел пожар, в результате которого погиб человек.
  • Прокуратура начала проверку по факту возгорания, особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Пожар произошел на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб один человек, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба по Ямальскому району.
"На территории НГКМ (нефтегазоконденсатного месторождения – ред.) Северо-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района 27 мая в 10.10 (8.10 мск – ред.) произошел пожар. В результате пожара погиб человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты устанавливают причину возгорания, ведется работа по ликвидации последствий пожара.
Позднее в окружной прокуратуре журналистам сообщили, что по факту возгорания на территории Северо-Тамбейского месторождения, в результате которого погиб человек, начата поверка. Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий, добавили в надзорном органе.
